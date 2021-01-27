Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|76,70
|73,15
|4,85
|Vestel
|26,46
|25,30
|4,58
|Odaş Elektrik
|4,10
|3,95
|3,80
|Ege Endüstri
|1.769,90
|1.715,00
|3,20
|Albaraka Türk
|2,14
|2,09
|2,39
|İş Fin.Kir.
|4,00
|3,92
|2,04
|Kardemir (D)
|7,04
|6,90
|2,03
|Tekfen Holding
|19,09
|18,74
|1,87
|Deva Holding
|28,22
|27,72
|1,80
|Türk Telekom
|8,53
|8,39
|1,67
|Halkbank
|5,53
|5,44
|1,65
|Aksigorta
|9,95
|9,80
|1,53
|Alkim Kimya
|20,10
|19,80
|1,52
|Good-Year
|8,93
|8,80
|1,48
|Tüpraş
|103,90
|102,40
|1,46
|Şekerbank
|1,52
|1,50
|1,33
|Turkcell
|16,75
|16,54
|1,27
|Gözde Girişim
|7,23
|7,14
|1,26
|Petkim
|5,14
|5,08
|1,18
|MLP Sağlık
|22,68
|22,42
|1,16
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi