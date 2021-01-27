Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 76,70 73,15 4,85 Vestel 26,46 25,30 4,58 Odaş Elektrik 4,10 3,95 3,80 Ege Endüstri 1.769,90 1.715,00 3,20 Albaraka Türk 2,14 2,09 2,39 İş Fin.Kir. 4,00 3,92 2,04 Kardemir (D) 7,04 6,90 2,03 Tekfen Holding 19,09 18,74 1,87 Deva Holding 28,22 27,72 1,80 Türk Telekom 8,53 8,39 1,67 Halkbank 5,53 5,44 1,65 Aksigorta 9,95 9,80 1,53 Alkim Kimya 20,10 19,80 1,52 Good-Year 8,93 8,80 1,48 Tüpraş 103,90 102,40 1,46 Şekerbank 1,52 1,50 1,33 Turkcell 16,75 16,54 1,27 Gözde Girişim 7,23 7,14 1,26 Petkim 5,14 5,08 1,18 MLP Sağlık 22,68 22,42 1,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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