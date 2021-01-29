Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 5,36 4,99 7,41 Konya Çimento 1.690,20 1.598,90 5,71 Deva Holding 29,00 27,50 5,45 Kartonsan 79,75 75,75 5,28 Gübre Fabrik. 72,60 69,10 5,07 Otokar 403,90 386,20 4,58 Vestel 26,58 25,78 3,10 MLP Sağlık 22,70 22,06 2,90 Ege Endüstri 1.707,00 1.662,80 2,66 Kordsa Teknik Tekstil 22,10 21,54 2,60 Aygaz 18,17 17,73 2,48 Ege Gübre 225,30 220,70 2,08 Bera Holding 20,48 20,10 1,89 Halk GMYO 3,99 3,92 1,79 Selçuk Ecza Deposu 12,99 12,78 1,64 Şekerbank 1,48 1,46 1,37 İndeks Bilgisayar 19,77 19,55 1,13 T.S.K.B. 1,83 1,81 1,10 Türkiye Sigorta 7,36 7,28 1,10 Doğan Holding 3,76 3,72 1,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

Galatasaray, Jesse Sekidika'yı İttifak Holding Konyaspor'a kiraladı

Rasim Ozan'dan Orhan Pamuk'la çekildiği fotoğrafa gelen eleştirilere yanıt: Çok pişmanım, sosyal medya kötülük dolu

Trans birey ile genç kadın sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti! O anlar kamerada

Avrupa İlaç Ajansı: BioNTech/Pfizer tarafından geliştirilen aşı ile aşılama sonrası ölümler arasında bağ bulunmuyor

Erol Bulut, Mesut Özil ve Pelkas'ı birlikte oynatacağı bir sistem üzerinde çalışıyor

İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL

Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı