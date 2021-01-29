Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|5,36
|4,99
|7,41
|Konya Çimento
|1.690,20
|1.598,90
|5,71
|Deva Holding
|29,00
|27,50
|5,45
|Kartonsan
|79,75
|75,75
|5,28
|Gübre Fabrik.
|72,60
|69,10
|5,07
|Otokar
|403,90
|386,20
|4,58
|Vestel
|26,58
|25,78
|3,10
|MLP Sağlık
|22,70
|22,06
|2,90
|Ege Endüstri
|1.707,00
|1.662,80
|2,66
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,10
|21,54
|2,60
|Aygaz
|18,17
|17,73
|2,48
|Ege Gübre
|225,30
|220,70
|2,08
|Bera Holding
|20,48
|20,10
|1,89
|Halk GMYO
|3,99
|3,92
|1,79
|Selçuk Ecza Deposu
|12,99
|12,78
|1,64
|Şekerbank
|1,48
|1,46
|1,37
|İndeks Bilgisayar
|19,77
|19,55
|1,13
|T.S.K.B.
|1,83
|1,81
|1,10
|Türkiye Sigorta
|7,36
|7,28
|1,10
|Doğan Holding
|3,76
|3,72
|1,08
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi