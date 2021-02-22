Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|40,34
|44,82
|-10,00
|Hektaş
|31,58
|34,86
|-9,41
|Verusa Holding
|68,40
|72,65
|-5,85
|Konya Çimento
|1.314,40
|1.385,00
|-5,10
|Aksa
|16,82
|17,67
|-4,81
|Vakıflar Bankası
|4,57
|4,80
|-4,79
|Koza Altın
|138,50
|144,90
|-4,42
|Net Holding
|4,49
|4,69
|-4,26
|İpek Doğal Enerji
|15,47
|16,14
|-4,15
|Özak GMYO
|5,58
|5,82
|-4,12
|Anadolu Grubu Holding
|32,58
|33,94
|-4,01
|Alkim Kimya
|19,02
|19,77
|-3,79
|Koza Madencilik
|18,85
|19,58
|-3,73
|Bera Holding
|26,38
|27,30
|-3,37
|Halk GMYO
|3,45
|3,56
|-3,09
|Halkbank
|5,65
|5,83
|-3,09
|Turkcell
|16,56
|17,08
|-3,04
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,76
|2,83
|-2,47
|Garanti Bankası
|9,21
|9,44
|-2,44
|Kartonsan
|74,50
|76,35
|-2,42
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi