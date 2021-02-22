Son dakika: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 40,34 44,82 -10,00 Hektaş 31,58 34,86 -9,41 Verusa Holding 68,40 72,65 -5,85 Konya Çimento 1.314,40 1.385,00 -5,10 Aksa 16,82 17,67 -4,81 Vakıflar Bankası 4,57 4,80 -4,79 Koza Altın 138,50 144,90 -4,42 Net Holding 4,49 4,69 -4,26 İpek Doğal Enerji 15,47 16,14 -4,15 Özak GMYO 5,58 5,82 -4,12 Anadolu Grubu Holding 32,58 33,94 -4,01 Alkim Kimya 19,02 19,77 -3,79 Koza Madencilik 18,85 19,58 -3,73 Bera Holding 26,38 27,30 -3,37 Halk GMYO 3,45 3,56 -3,09 Halkbank 5,65 5,83 -3,09 Turkcell 16,56 17,08 -3,04 Yapı ve Kredi Bankası 2,76 2,83 -2,47 Garanti Bankası 9,21 9,44 -2,44 Kartonsan 74,50 76,35 -2,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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