Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Otokar 398,90 386,30 3,26 Netaş Telekomünikasyon 33,90 33,04 2,60 Aygaz 17,03 16,60 2,59 Selçuk Ecza Deposu 12,34 12,03 2,58 Konya Çimento 1.221,50 1.192,20 2,46 Ege Endüstri 1.564,00 1.526,70 2,44 Kerevitaş Gıda 6,45 6,31 2,22 Gözde Girişim 8,27 8,10 2,10 Türk Traktör 221,30 217,50 1,75 Şok Marketler Ticaret 12,83 12,61 1,74 Kartonsan 75,00 73,80 1,63 Bizim Mağazaları 15,38 15,15 1,52 Borusan Mannesmann 33,58 33,10 1,45 Vestel 30,88 30,44 1,45 Sasa Polyester 45,50 44,90 1,34 Logo Yazılım 142,90 141,10 1,28 Alcatel Lucent Teletaş 36,78 36,32 1,27 Çimsa 22,18 21,94 1,09 Halkbank 5,41 5,36 0,93 Turkcell 16,70 16,55 0,91 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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