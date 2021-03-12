Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Otokar
|398,90
|386,30
|3,26
|Netaş Telekomünikasyon
|33,90
|33,04
|2,60
|Aygaz
|17,03
|16,60
|2,59
|Selçuk Ecza Deposu
|12,34
|12,03
|2,58
|Konya Çimento
|1.221,50
|1.192,20
|2,46
|Ege Endüstri
|1.564,00
|1.526,70
|2,44
|Kerevitaş Gıda
|6,45
|6,31
|2,22
|Gözde Girişim
|8,27
|8,10
|2,10
|Türk Traktör
|221,30
|217,50
|1,75
|Şok Marketler Ticaret
|12,83
|12,61
|1,74
|Kartonsan
|75,00
|73,80
|1,63
|Bizim Mağazaları
|15,38
|15,15
|1,52
|Borusan Mannesmann
|33,58
|33,10
|1,45
|Vestel
|30,88
|30,44
|1,45
|Sasa Polyester
|45,50
|44,90
|1,34
|Logo Yazılım
|142,90
|141,10
|1,28
|Alcatel Lucent Teletaş
|36,78
|36,32
|1,27
|Çimsa
|22,18
|21,94
|1,09
|Halkbank
|5,41
|5,36
|0,93
|Turkcell
|16,70
|16,55
|0,91
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi