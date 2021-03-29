Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|20,72
|18,85
|9,92
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|1,04
|9,62
|Emlak Konut GMYO
|2,01
|1,85
|8,65
|Oyak Çimento
|7,58
|7,04
|7,67
|Kardemir (D)
|7,04
|6,59
|6,83
|Halk GMYO
|3,38
|3,18
|6,29
|Alarko GMYO
|27,10
|25,80
|5,04
|Çimsa
|21,86
|20,84
|4,89
|Ereğli Demir Çelik
|14,46
|13,80
|4,78
|Brisa
|28,64
|27,36
|4,68
|Enka İnşaat
|8,12
|7,78
|4,37
|Torunlar GMYO
|3,35
|3,22
|4,04
|Bursa Çimento
|3,98
|3,83
|3,92
|İskenderun Demir Çelik
|11,42
|10,99
|3,91
|Vestel
|37,96
|36,60
|3,72
|Petkim
|5,63
|5,44
|3,49
|Doğan Holding
|3,35
|3,24
|3,40
|İş GMYO
|2,02
|1,96
|3,06
|Enerjisa Enerji
|11,15
|10,86
|2,67
|Şok Marketler Ticaret
|12,09
|11,83
|2,20
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi