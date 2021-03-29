Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akçansa 20,72 18,85 9,92 İhlas Gayrimenkul 1,14 1,04 9,62 Emlak Konut GMYO 2,01 1,85 8,65 Oyak Çimento 7,58 7,04 7,67 Kardemir (D) 7,04 6,59 6,83 Halk GMYO 3,38 3,18 6,29 Alarko GMYO 27,10 25,80 5,04 Çimsa 21,86 20,84 4,89 Ereğli Demir Çelik 14,46 13,80 4,78 Brisa 28,64 27,36 4,68 Enka İnşaat 8,12 7,78 4,37 Torunlar GMYO 3,35 3,22 4,04 Bursa Çimento 3,98 3,83 3,92 İskenderun Demir Çelik 11,42 10,99 3,91 Vestel 37,96 36,60 3,72 Petkim 5,63 5,44 3,49 Doğan Holding 3,35 3,24 3,40 İş GMYO 2,02 1,96 3,06 Enerjisa Enerji 11,15 10,86 2,67 Şok Marketler Ticaret 12,09 11,83 2,20 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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