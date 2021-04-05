Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|909,70
|827,00
|10,00
|Fenerbahçe Futbol
|37,76
|34,34
|9,96
|Ege Gübre
|224,10
|208,20
|7,64
|Doğuş Otomotiv
|31,92
|29,94
|6,61
|Aksa Enerji
|12,68
|11,93
|6,29
|Verusa Holding
|64,95
|61,45
|5,70
|Bagfaş
|23,92
|22,74
|5,19
|Türk Traktör
|219,40
|211,10
|3,93
|Çimsa
|21,56
|20,90
|3,16
|Kervan Gıda
|18,52
|18,00
|2,89
|Aksa
|17,12
|16,66
|2,76
|Torunlar GMYO
|3,43
|3,34
|2,69
|Odaş Elektrik
|3,60
|3,51
|2,56
|Petkim
|6,13
|5,99
|2,34
|ASELSAN
|15,86
|15,50
|2,32
|Türkiye Sigorta
|6,76
|6,63
|1,96
|Pegasus
|75,15
|73,75
|1,90
|Yataş
|15,43
|15,15
|1,85
|Ülker Bisküvi
|22,30
|21,90
|1,83
|Koza Madencilik
|15,26
|15,00
|1,73
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son Dakika | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi