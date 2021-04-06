Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|994,00
|903,70
|9,99
|Net Holding
|4,49
|4,39
|2,28
|Türk Traktör
|225,00
|220,40
|2,09
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,20
|24,72
|1,94
|Karsan Otomotiv
|4,16
|4,09
|1,71
|Borusan Mannesmann
|28,60
|28,12
|1,71
|Brisa
|28,84
|28,46
|1,34
|Albaraka Türk
|1,79
|1,77
|1,13
|İndeks Bilgisayar
|31,24
|30,94
|0,97
|Nuh Çimento
|60,20
|59,65
|0,92
|Yataş
|16,25
|16,11
|0,87
|Gübre Fabrikaları
|78,55
|77,95
|0,77
|Alkim Kimya
|18,49
|18,35
|0,76
|Şok Marketler Ticaret
|12,72
|12,63
|0,71
|Enerjisa Enerji
|12,30
|12,22
|0,65
|TAV Havalimanları
|22,00
|21,86
|0,64
|Netaş Telekomünikasyon
|28,78
|28,60
|0,63
|Koza Madencilik
|15,37
|15,28
|0,59
|Fenerbahçe Futbol
|37,94
|37,76
|0,48
|Hektaş
|31,36
|31,22
|0,45
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi