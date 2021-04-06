Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Jantsa Jant Sanayi 994,00 903,70 9,99 Net Holding 4,49 4,39 2,28 Türk Traktör 225,00 220,40 2,09 Kordsa Teknik Tekstil 25,20 24,72 1,94 Karsan Otomotiv 4,16 4,09 1,71 Borusan Mannesmann 28,60 28,12 1,71 Brisa 28,84 28,46 1,34 Albaraka Türk 1,79 1,77 1,13 İndeks Bilgisayar 31,24 30,94 0,97 Nuh Çimento 60,20 59,65 0,92 Yataş 16,25 16,11 0,87 Gübre Fabrikaları 78,55 77,95 0,77 Alkim Kimya 18,49 18,35 0,76 Şok Marketler Ticaret 12,72 12,63 0,71 Enerjisa Enerji 12,30 12,22 0,65 TAV Havalimanları 22,00 21,86 0,64 Netaş Telekomünikasyon 28,78 28,60 0,63 Koza Madencilik 15,37 15,28 0,59 Fenerbahçe Futbol 37,94 37,76 0,48 Hektaş 31,36 31,22 0,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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