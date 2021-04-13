Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 12 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|33,80
|31,30
|7,99
|Jantsa Jant Sanayi
|771,30
|746,10
|3,38
|Türk Traktör
|204,10
|199,00
|2,56
|Mavi Giyim
|42,70
|41,72
|2,35
|Ereğli Demir Çelik
|16,78
|16,40
|2,32
|Hektaş
|28,66
|28,32
|1,20
|Koza Madencilik
|14,17
|14,02
|1,07
|Net Holding
|5,08
|5,03
|0,99
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|11,84
|11,74
|0,85
|Bim Mağazalar
|69,50
|69,05
|0,65
|Koza Altın
|112,40
|111,90
|0,45
|Doğuş Otomotiv
|28,62
|28,60
|0,07
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi