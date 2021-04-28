Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Gübre 238,00 226,40 5,12 Bera Holding 27,36 26,10 4,83 Net Holding 5,74 5,52 3,99 Aksa 15,31 14,89 2,82 Akiş GMYO 1,83 1,78 2,81 Halk GMYO 3,38 3,30 2,42 Türk Traktör 215,30 210,40 2,33 TAV Havalimanları 20,22 19,80 2,12 Otokar 329,40 323,00 1,98 Parsan 29,24 28,70 1,88 Kardemir (D) 7,24 7,11 1,83 Karsan Otomotiv 3,46 3,40 1,76 Verusa Holding 55,10 54,15 1,75 GSD Holding 1,75 1,72 1,74 İş Finansal Kiralama 3,02 2,97 1,68 Odaş Elektrik 2,46 2,42 1,65 İş GMYO 1,86 1,83 1,64 Good-Year 7,13 7,02 1,57 Alkim Kimya 16,76 16,51 1,51 Polisan Holding 2,90 2,86 1,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti

Aşka gelen fenomen Duygu Özaslan, sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi

Yunanı korku sardı! Türkiye'nin yeni silahı için canlı yayında ne yorum yapacağını şaşırdı

Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber

El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti

Duygu'nun ölümünde şüpheli sevgili hakim karşısında: Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz

2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor

Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi