Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

28.04.2021 13:33
Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Gübre238,00226,405,12
Bera Holding27,3626,104,83
Net Holding5,745,523,99
Aksa15,3114,892,82
Akiş GMYO1,831,782,81
Halk GMYO3,383,302,42
Türk Traktör215,30210,402,33
TAV Havalimanları20,2219,802,12
Otokar329,40323,001,98
Parsan29,2428,701,88
Kardemir (D)7,247,111,83
Karsan Otomotiv3,463,401,76
Verusa Holding55,1054,151,75
GSD Holding1,751,721,74
İş Finansal Kiralama3,022,971,68
Odaş Elektrik2,462,421,65
İş GMYO1,861,831,64
Good-Year7,137,021,57
Alkim Kimya16,7616,511,51
Polisan Holding2,902,861,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Net Holding, Ege Gübre, Good Year, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


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