Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Gübre
|238,00
|226,40
|5,12
|Bera Holding
|27,36
|26,10
|4,83
|Net Holding
|5,74
|5,52
|3,99
|Aksa
|15,31
|14,89
|2,82
|Akiş GMYO
|1,83
|1,78
|2,81
|Halk GMYO
|3,38
|3,30
|2,42
|Türk Traktör
|215,30
|210,40
|2,33
|TAV Havalimanları
|20,22
|19,80
|2,12
|Otokar
|329,40
|323,00
|1,98
|Parsan
|29,24
|28,70
|1,88
|Kardemir (D)
|7,24
|7,11
|1,83
|Karsan Otomotiv
|3,46
|3,40
|1,76
|Verusa Holding
|55,10
|54,15
|1,75
|GSD Holding
|1,75
|1,72
|1,74
|İş Finansal Kiralama
|3,02
|2,97
|1,68
|Odaş Elektrik
|2,46
|2,42
|1,65
|İş GMYO
|1,86
|1,83
|1,64
|Good-Year
|7,13
|7,02
|1,57
|Alkim Kimya
|16,76
|16,51
|1,51
|Polisan Holding
|2,90
|2,86
|1,40
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi