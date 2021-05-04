Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|61,60
|56,00
|10,00
|Hektaş
|9,37
|8,72
|7,45
|Ereğli Demir Çelik
|19,75
|18,96
|4,17
|Karsan Otomotiv
|3,58
|3,47
|3,17
|Mavi Giyim
|45,42
|44,04
|3,13
|Alkim Kimya
|17,73
|17,24
|2,84
|Bagfaş
|23,78
|23,16
|2,68
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,40
|7,22
|2,49
|Fenerbahçe Futbol
|28,60
|27,94
|2,36
|Aksa Enerji
|11,66
|11,42
|2,10
|Akiş GMYO
|2,04
|2,00
|2,00
|Borusan Mannesmann
|25,94
|25,48
|1,81
|Şekerbank
|1,14
|1,12
|1,79
|Tekfen Holding
|16,55
|16,28
|1,66
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,72
|23,34
|1,63
|Enerjisa Enerji
|10,62
|10,45
|1,63
|Zorlu Enerji
|2,06
|2,03
|1,48
|Koza Madencilik
|14,20
|14,02
|1,28
|Petkim
|6,88
|6,80
|1,18
|Aksa
|16,60
|16,41
|1,16
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi