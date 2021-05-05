Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

05.05.2021 13:39
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çimsa24,7422,609,47
Bagfaş26,4024,806,45
Bursa Çimento3,843,655,21
Ford Otosan177,40168,905,03
Hektaş9,869,493,90
Kordsa Teknik Tekstil23,8022,963,66
Coca Cola İçecek83,2580,952,84
Netaş Telekomünikasyon25,3224,642,76
Kartonsan63,2561,602,68
Şekerbank1,151,122,68
Anadolu Efes24,5023,962,25
Vestel30,1629,502,24
Aksa16,9416,572,23
Koza Altın117,50115,002,17
Kerevitaş Gıda5,385,272,09
Verusa Holding56,4555,302,08
Esenboğa Elektrik32,6232,001,94
İş Yatırım Menkul Değerler16,7216,411,89
Ege Gübre221,90217,801,88
Sabancı Holding8,368,211,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Bursa Çimento, Bagfaş, Çimsa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


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