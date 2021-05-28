Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 32,74 31,46 4,07 Bim Mağazalar 62,65 60,45 3,64 Gözde Girişim 6,10 5,89 3,57 Jantsa Jant Sanayi 89,05 86,40 3,07 İhlas Holding 0,59 0,58 1,72 Albaraka Türk 1,60 1,58 1,27 Hektaş 9,65 9,54 1,15 Tofaş Oto Fabrikası 28,56 28,24 1,13 Koç Holding 18,41 18,21 1,10 Doğan Holding 2,97 2,94 1,02 Ereğli Demir Çelik 19,03 18,86 0,90 Şişe Cam 7,93 7,86 0,89 Turkcell 15,78 15,70 0,51 Anadolu Efes 22,84 22,73 0,51 SASA Polyester 31,56 31,42 0,45 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,32 7,29 0,41 Doğuş Otomotiv 26,08 25,98 0,38 Tüpraş 97,15 96,80 0,36 ASELSAN 14,94 14,89 0,34 Akbank 5,17 5,16 0,19 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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