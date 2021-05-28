Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|32,74
|31,46
|4,07
|Bim Mağazalar
|62,65
|60,45
|3,64
|Gözde Girişim
|6,10
|5,89
|3,57
|Jantsa Jant Sanayi
|89,05
|86,40
|3,07
|İhlas Holding
|0,59
|0,58
|1,72
|Albaraka Türk
|1,60
|1,58
|1,27
|Hektaş
|9,65
|9,54
|1,15
|Tofaş Oto Fabrikası
|28,56
|28,24
|1,13
|Koç Holding
|18,41
|18,21
|1,10
|Doğan Holding
|2,97
|2,94
|1,02
|Ereğli Demir Çelik
|19,03
|18,86
|0,90
|Şişe Cam
|7,93
|7,86
|0,89
|Turkcell
|15,78
|15,70
|0,51
|Anadolu Efes
|22,84
|22,73
|0,51
|SASA Polyester
|31,56
|31,42
|0,45
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,32
|7,29
|0,41
|Doğuş Otomotiv
|26,08
|25,98
|0,38
|Tüpraş
|97,15
|96,80
|0,36
|ASELSAN
|14,94
|14,89
|0,34
|Akbank
|5,17
|5,16
|0,19
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi