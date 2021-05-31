Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,09 1,00 9,00 Emlak Konut GMYO 1,96 1,88 4,26 İhlas Holding 0,60 0,58 3,45 Esenboğa Elektrik 28,06 27,16 3,31 Kerevitaş Gıda 4,71 4,57 3,06 Ege Gübre 201,70 196,60 2,59 Türk Hava Yolları 13,26 12,98 2,16 Bursa Çimento 3,86 3,78 2,12 Tofaş Oto Fabrikası 29,44 28,90 1,87 İndeks Bilgisayar 6,72 6,60 1,82 Fenerbahçe Futbol 33,94 33,34 1,80 Türkiye Sigorta 5,32 5,23 1,72 Akiş GMYO 1,87 1,84 1,63 Çimsa 22,94 22,58 1,59 Brisa 22,70 22,42 1,25 Kardemir (D) 7,98 7,89 1,14 İş GMYO 1,86 1,84 1,09 Anadolu Efes 23,24 23,02 0,96 TAV Havalimanları 23,64 23,42 0,94 Sabancı Holding 8,71 8,63 0,93 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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