Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|1,09
|1,00
|9,00
|Emlak Konut GMYO
|1,96
|1,88
|4,26
|İhlas Holding
|0,60
|0,58
|3,45
|Esenboğa Elektrik
|28,06
|27,16
|3,31
|Kerevitaş Gıda
|4,71
|4,57
|3,06
|Ege Gübre
|201,70
|196,60
|2,59
|Türk Hava Yolları
|13,26
|12,98
|2,16
|Bursa Çimento
|3,86
|3,78
|2,12
|Tofaş Oto Fabrikası
|29,44
|28,90
|1,87
|İndeks Bilgisayar
|6,72
|6,60
|1,82
|Fenerbahçe Futbol
|33,94
|33,34
|1,80
|Türkiye Sigorta
|5,32
|5,23
|1,72
|Akiş GMYO
|1,87
|1,84
|1,63
|Çimsa
|22,94
|22,58
|1,59
|Brisa
|22,70
|22,42
|1,25
|Kardemir (D)
|7,98
|7,89
|1,14
|İş GMYO
|1,86
|1,84
|1,09
|Anadolu Efes
|23,24
|23,02
|0,96
|TAV Havalimanları
|23,64
|23,42
|0,94
|Sabancı Holding
|8,71
|8,63
|0,93
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi