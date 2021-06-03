Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Nuh Çimento
|48,58
|45,66
|6,40
|İhlas Gayrimenkul
|1,13
|1,07
|5,61
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,52
|7,13
|5,47
|TAV Havalimanları
|25,02
|23,94
|4,51
|İhlas Holding
|0,62
|0,60
|3,33
|Bagfaş
|23,62
|22,98
|2,79
|Karsan Otomotiv
|4,78
|4,67
|2,36
|Türk Hava Yolları
|13,96
|13,65
|2,27
|Şişe Cam
|7,98
|7,81
|2,18
|Halk GMYO
|3,04
|2,98
|2,01
|Kerevitaş Gıda
|4,71
|4,62
|1,95
|Net Holding
|5,28
|5,18
|1,93
|Çimsa
|24,46
|24,00
|1,92
|Deva Holding
|25,98
|25,50
|1,88
|Good-Year
|7,18
|7,05
|1,84
|Ege Gübre
|199,80
|197,10
|1,37
|Tat Gıda
|8,97
|8,85
|1,36
|Koç Holding
|18,95
|18,70
|1,34
|Vestel
|31,62
|31,22
|1,28
|Brisa
|22,58
|22,30
|1,26
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi