Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|35,72
|33,22
|7,53
|Mavi Giyim
|51,70
|48,36
|6,91
|Parsan
|32,18
|30,78
|4,55
|Koza Altın
|130,60
|125,50
|4,06
|Ege Endüstri
|1.303,40
|1.254,00
|3,94
|GSD Holding
|2,12
|2,05
|3,41
|İhlas Holding
|0,64
|0,62
|3,23
|Tofaş Oto. Fab.
|31,60
|30,72
|2,86
|Emlak Konut GMYO
|2,09
|2,04
|2,45
|Kervan Gıda
|16,15
|15,86
|1,83
|Koza Madencilik
|16,58
|16,30
|1,72
|İhlas Gayrimenkul
|1,26
|1,24
|1,61
|Çimsa
|25,28
|24,88
|1,61
|Akiş GMYO
|2,00
|1,97
|1,52
|Nuh Çimento
|46,36
|45,70
|1,44
|Aksa
|16,01
|15,81
|1,27
|İpek Doğal Enerji
|13,77
|13,60
|1,25
|Deva Holding
|25,32
|25,02
|1,20
|Brisa
|22,20
|21,96
|1,09
|Arçelik
|31,36
|31,08
|0,90
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi