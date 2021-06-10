Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 35,72 33,22 7,53 Mavi Giyim 51,70 48,36 6,91 Parsan 32,18 30,78 4,55 Koza Altın 130,60 125,50 4,06 Ege Endüstri 1.303,40 1.254,00 3,94 GSD Holding 2,12 2,05 3,41 İhlas Holding 0,64 0,62 3,23 Tofaş Oto. Fab. 31,60 30,72 2,86 Emlak Konut GMYO 2,09 2,04 2,45 Kervan Gıda 16,15 15,86 1,83 Koza Madencilik 16,58 16,30 1,72 İhlas Gayrimenkul 1,26 1,24 1,61 Çimsa 25,28 24,88 1,61 Akiş GMYO 2,00 1,97 1,52 Nuh Çimento 46,36 45,70 1,44 Aksa 16,01 15,81 1,27 İpek Doğal Enerji 13,77 13,60 1,25 Deva Holding 25,32 25,02 1,20 Brisa 22,20 21,96 1,09 Arçelik 31,36 31,08 0,90 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: İsterse bir halı sahada futbol maçı yapabiliriz

Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı

Sevgilisinin ayrılmasını hazmedemeyince, hıncını sokaktaki 3 aracı yakarak çıkardı

Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü

Son Dakika! Danıştay'dan "Andımız" kararının gerekçesi: Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor

Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı

"Kahve acı olmuş" diyerek eşini boğarak öldüren ve müebbet hapis talep edilen müezzin boynunu kendi kesmiş

Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar