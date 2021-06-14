Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|28,60
|27,02
|5,85
|Fenerbahçe Futbol
|39,66
|37,50
|5,76
|Parsan
|33,72
|32,76
|2,93
|Mavi Giyim
|53,55
|52,05
|2,88
|TAV Havalimanları
|27,42
|26,66
|2,85
|Odaş Elektrik
|2,11
|2,06
|2,43
|Kervan Gıda
|16,44
|16,07
|2,30
|Netaş Telekomünikasyon
|22,14
|21,66
|2,22
|Zorlu Enerji
|2,03
|1,99
|2,01
|Halkbank
|5,11
|5,02
|1,79
|ASELSAN
|15,88
|15,61
|1,73
|Brisa
|22,36
|22,04
|1,45
|Türk Hava Yolları
|14,80
|14,59
|1,44
|Karsan Otomotiv
|3,83
|3,78
|1,32
|Halk GMYO
|2,99
|2,96
|1,01
|Torunlar GMYO
|3,41
|3,38
|0,89
|Gübre Fabrikaları
|60,65
|60,20
|0,75
|Tukaş
|7,05
|7,01
|0,57
|Turkcell
|16,61
|16,52
|0,54
|Vakıflar Bankası
|3,73
|3,71
|0,54
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi