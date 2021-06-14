Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 28,60 27,02 5,85 Fenerbahçe Futbol 39,66 37,50 5,76 Parsan 33,72 32,76 2,93 Mavi Giyim 53,55 52,05 2,88 TAV Havalimanları 27,42 26,66 2,85 Odaş Elektrik 2,11 2,06 2,43 Kervan Gıda 16,44 16,07 2,30 Netaş Telekomünikasyon 22,14 21,66 2,22 Zorlu Enerji 2,03 1,99 2,01 Halkbank 5,11 5,02 1,79 ASELSAN 15,88 15,61 1,73 Brisa 22,36 22,04 1,45 Türk Hava Yolları 14,80 14,59 1,44 Karsan Otomotiv 3,83 3,78 1,32 Halk GMYO 2,99 2,96 1,01 Torunlar GMYO 3,41 3,38 0,89 Gübre Fabrikaları 60,65 60,20 0,75 Tukaş 7,05 7,01 0,57 Turkcell 16,61 16,52 0,54 Vakıflar Bankası 3,73 3,71 0,54 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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