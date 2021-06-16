Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 20,90 23,22 -9,99 Halkbank 5,17 5,36 -3,54 Brisa 21,12 21,66 -2,49 Konya Çimento 766,60 783,60 -2,17 Çimsa 24,76 25,30 -2,13 Vakıflar Bankası 3,70 3,78 -2,12 Mavi Giyim 55,10 56,25 -2,04 Yataş 13,16 13,43 -2,01 Esenboğa Elektrik 29,92 30,48 -1,84 Aksa Enerji 12,84 13,07 -1,76 Anadolu Efes 22,78 23,18 -1,73 Borusan Mannesmann 24,30 24,70 -1,62 İhlas Gayrimenkul 1,23 1,25 -1,60 İhlas Holding 0,62 0,63 -1,59 Otokar 293,10 297,50 -1,48 Çemtaş 13,33 13,52 -1,41 Ege Endüstri 1.265,80 1.282,80 -1,33 Bursa Çimento 3,73 3,78 -1,32 Doğuş Otomotiv 24,08 24,40 -1,31 Kartonsan 53,20 53,90 -1,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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