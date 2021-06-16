Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|20,90
|23,22
|-9,99
|Halkbank
|5,17
|5,36
|-3,54
|Brisa
|21,12
|21,66
|-2,49
|Konya Çimento
|766,60
|783,60
|-2,17
|Çimsa
|24,76
|25,30
|-2,13
|Vakıflar Bankası
|3,70
|3,78
|-2,12
|Mavi Giyim
|55,10
|56,25
|-2,04
|Yataş
|13,16
|13,43
|-2,01
|Esenboğa Elektrik
|29,92
|30,48
|-1,84
|Aksa Enerji
|12,84
|13,07
|-1,76
|Anadolu Efes
|22,78
|23,18
|-1,73
|Borusan Mannesmann
|24,30
|24,70
|-1,62
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|1,25
|-1,60
|İhlas Holding
|0,62
|0,63
|-1,59
|Otokar
|293,10
|297,50
|-1,48
|Çemtaş
|13,33
|13,52
|-1,41
|Ege Endüstri
|1.265,80
|1.282,80
|-1,33
|Bursa Çimento
|3,73
|3,78
|-1,32
|Doğuş Otomotiv
|24,08
|24,40
|-1,31
|Kartonsan
|53,20
|53,90
|-1,30
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi