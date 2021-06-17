Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Mavi Giyim
|57,85
|54,30
|6,54
|Aksa
|15,75
|15,33
|2,74
|Tekfen Holding
|15,18
|14,91
|1,81
|MLP Sağlık
|21,94
|21,56
|1,76
|Türk Hava Yolları
|14,57
|14,32
|1,75
|Pegasus
|77,90
|76,60
|1,70
|Şok Marketler Ticaret
|11,65
|11,46
|1,66
|Net Holding
|4,65
|4,58
|1,53
|TAV Havalimanları
|27,56
|27,26
|1,10
|Migros Ticaret
|33,68
|33,32
|1,08
|Tofaş Oto Fabrikası
|30,52
|30,20
|1,06
|Yataş
|13,21
|13,08
|0,99
|Esenboğa Elektrik
|30,04
|29,76
|0,94
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|1,22
|0,82
|Otokar
|293,80
|291,80
|0,69
|Türk Telekom
|7,11
|7,07
|0,57
|GSD Holding
|2,06
|2,05
|0,49
|İndeks Bilgisayar
|6,65
|6,63
|0,30
|Ülker Bisküvi
|22,38
|22,32
|0,27
|Çimsa
|24,34
|24,28
|0,25
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi