Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Mavi Giyim 57,85 54,30 6,54 Aksa 15,75 15,33 2,74 Tekfen Holding 15,18 14,91 1,81 MLP Sağlık 21,94 21,56 1,76 Türk Hava Yolları 14,57 14,32 1,75 Pegasus 77,90 76,60 1,70 Şok Marketler Ticaret 11,65 11,46 1,66 Net Holding 4,65 4,58 1,53 TAV Havalimanları 27,56 27,26 1,10 Migros Ticaret 33,68 33,32 1,08 Tofaş Oto Fabrikası 30,52 30,20 1,06 Yataş 13,21 13,08 0,99 Esenboğa Elektrik 30,04 29,76 0,94 İhlas Gayrimenkul 1,23 1,22 0,82 Otokar 293,80 291,80 0,69 Türk Telekom 7,11 7,07 0,57 GSD Holding 2,06 2,05 0,49 İndeks Bilgisayar 6,65 6,63 0,30 Ülker Bisküvi 22,38 22,32 0,27 Çimsa 24,34 24,28 0,25 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Rasim Ozan Kütahyalı'dan TFF'ye öneri: Bu ruhsuz takımı son maçta Fatih Terim yönetsin

Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil

Cinayet itirafında bulunan kadın Esra Erol'da yeni bir bomba patlattı: Eşimden boşanınca kayınpederim benimle evlenmek istedi

Portekiz basını bombayı patlattı! Fenerbahçe, 43 yaşındaki teknik adam Marco Silva ile anlaştı

HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı

Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış

Banu Alkan'ın gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı