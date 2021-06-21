Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|23,66
|22,92
|3,23
|Ege Gübre
|171,00
|166,50
|2,70
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,52
|20,02
|2,50
|Emlak Konut GMYO
|2,11
|2,06
|2,43
|Hektaş
|8,03
|7,86
|2,16
|Pegasus
|78,60
|77,30
|1,68
|Fenerbahçe Futbol
|37,52
|36,94
|1,57
|Ereğli Demir Çelik
|18,05
|17,79
|1,46
|Tukaş
|6,87
|6,78
|1,33
|Bim Mağazalar
|64,30
|63,50
|1,26
|ASELSAN
|15,09
|14,91
|1,21
|Tofaş Oto Fabrikası
|29,22
|28,90
|1,11
|Brisa
|20,54
|20,32
|1,08
|Akiş GMYO
|1,90
|1,88
|1,06
|Eczacıbaşı İlaç
|5,80
|5,74
|1,05
|Kardemir (D)
|6,86
|6,79
|1,03
|TAV Havalimanları
|27,76
|27,48
|1,02
|Halkbank
|4,97
|4,92
|1,02
|Mavi Giyim
|56,65
|56,10
|0,98
|Tat Gıda
|8,15
|8,08
|0,87
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi