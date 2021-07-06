Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Traktör
|181,00
|175,30
|3,25
|Erbosan
|148,70
|144,40
|2,98
|Kervan Gıda
|15,62
|15,30
|2,09
|Gözde Girişim
|5,64
|5,54
|1,81
|Coca Cola İçecek
|79,80
|78,40
|1,79
|Migros Ticaret
|33,34
|32,76
|1,77
|Aksa Enerji
|11,72
|11,52
|1,74
|Tofaş Oto Fabrikası
|31,80
|31,38
|1,34
|Vestel
|32,06
|31,68
|1,20
|Parsan
|29,56
|29,22
|1,16
|İş GMYO
|1,91
|1,89
|1,06
|Odaş Elektrik
|1,92
|1,90
|1,05
|Çimsa
|22,50
|22,30
|0,90
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,76
|40,40
|0,89
|Netaş Telekomünikasyon
|20,64
|20,48
|0,78
|Şişe Cam
|7,81
|7,75
|0,77
|Garanti Bankası
|8,70
|8,64
|0,69
|Torunlar GMYO
|2,98
|2,96
|0,68
|İndeks Bilgisayar
|6,26
|6,22
|0,64
|Şok Marketler Ticaret
|11,58
|11,51
|0,61
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi