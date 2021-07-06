Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Traktör 181,00 175,30 3,25 Erbosan 148,70 144,40 2,98 Kervan Gıda 15,62 15,30 2,09 Gözde Girişim 5,64 5,54 1,81 Coca Cola İçecek 79,80 78,40 1,79 Migros Ticaret 33,34 32,76 1,77 Aksa Enerji 11,72 11,52 1,74 Tofaş Oto Fabrikası 31,80 31,38 1,34 Vestel 32,06 31,68 1,20 Parsan 29,56 29,22 1,16 İş GMYO 1,91 1,89 1,06 Odaş Elektrik 1,92 1,90 1,05 Çimsa 22,50 22,30 0,90 Eczacıbaşı Yatırım 40,76 40,40 0,89 Netaş Telekomünikasyon 20,64 20,48 0,78 Şişe Cam 7,81 7,75 0,77 Garanti Bankası 8,70 8,64 0,69 Torunlar GMYO 2,98 2,96 0,68 İndeks Bilgisayar 6,26 6,22 0,64 Şok Marketler Ticaret 11,58 11,51 0,61 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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