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Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

08.07.2021 13:39
Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Erbosan121,70135,20-9,99Bera...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Erbosan121,70135,20-9,99
Bera Holding11,7812,37-4,77
Odaş Elektrik1,932,02-4,46
Borusan Yatırım Pazarlama285,10296,50-3,84
Netaş Telekomünikasyon19,9720,68-3,43
Konya Çimento925,50957,00-3,29
Ege Gübre172,80178,50-3,19
Pegasus73,3575,65-3,04
Verusa Holding45,9047,32-3,00
Parsan28,5029,38-3,00
Kartonsan52,0553,60-2,89
Kordsa Teknik Tekstil20,3220,90-2,78
İş Yatırım Menkul Değerler13,7014,09-2,77
Borusan Mannesmann23,3023,96-2,75
Ege Endüstri1.265,101.300,00-2,68
Migros Ticaret33,4634,38-2,68
Ereğli Demir Çelik17,5618,03-2,61
Karsan Otomotiv3,773,87-2,58
Çimsa21,9422,52-2,58
Koza Altın107,50110,30-2,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Yatırım, Erbosan, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi


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