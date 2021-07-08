Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|121,70
|135,20
|-9,99
|Bera Holding
|11,78
|12,37
|-4,77
|Odaş Elektrik
|1,93
|2,02
|-4,46
|Borusan Yatırım Pazarlama
|285,10
|296,50
|-3,84
|Netaş Telekomünikasyon
|19,97
|20,68
|-3,43
|Konya Çimento
|925,50
|957,00
|-3,29
|Ege Gübre
|172,80
|178,50
|-3,19
|Pegasus
|73,35
|75,65
|-3,04
|Verusa Holding
|45,90
|47,32
|-3,00
|Parsan
|28,50
|29,38
|-3,00
|Kartonsan
|52,05
|53,60
|-2,89
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,32
|20,90
|-2,78
|İş Yatırım Menkul Değerler
|13,70
|14,09
|-2,77
|Borusan Mannesmann
|23,30
|23,96
|-2,75
|Ege Endüstri
|1.265,10
|1.300,00
|-2,68
|Migros Ticaret
|33,46
|34,38
|-2,68
|Ereğli Demir Çelik
|17,56
|18,03
|-2,61
|Karsan Otomotiv
|3,77
|3,87
|-2,58
|Çimsa
|21,94
|22,52
|-2,58
|Koza Altın
|107,50
|110,30
|-2,54
Kaynak: AA
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