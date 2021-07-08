Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 121,70 135,20 -9,99 Bera Holding 11,78 12,37 -4,77 Odaş Elektrik 1,93 2,02 -4,46 Borusan Yatırım Pazarlama 285,10 296,50 -3,84 Netaş Telekomünikasyon 19,97 20,68 -3,43 Konya Çimento 925,50 957,00 -3,29 Ege Gübre 172,80 178,50 -3,19 Pegasus 73,35 75,65 -3,04 Verusa Holding 45,90 47,32 -3,00 Parsan 28,50 29,38 -3,00 Kartonsan 52,05 53,60 -2,89 Kordsa Teknik Tekstil 20,32 20,90 -2,78 İş Yatırım Menkul Değerler 13,70 14,09 -2,77 Borusan Mannesmann 23,30 23,96 -2,75 Ege Endüstri 1.265,10 1.300,00 -2,68 Migros Ticaret 33,46 34,38 -2,68 Ereğli Demir Çelik 17,56 18,03 -2,61 Karsan Otomotiv 3,77 3,87 -2,58 Çimsa 21,94 22,52 -2,58 Koza Altın 107,50 110,30 -2,54 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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