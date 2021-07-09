Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,53 1,49 2,68 Erbosan 124,60 121,70 2,38 Torunlar GMYO 3,47 3,39 2,36 Ereğli Demir Çelik 17,92 17,56 2,05 Petkim 5,43 5,34 1,69 Koza Altın 109,20 107,50 1,58 Kardemir (D) 7,19 7,08 1,55 Karsan Otomotiv 3,82 3,77 1,33 Jantsa Jant Sanayi 75,10 74,15 1,28 Koza Madencilik 13,77 13,62 1,10 Eczacıbaşı Yatırım 38,78 38,40 0,99 Yapı ve Kredi Bankası 2,27 2,25 0,89 İpek Doğal Enerji 11,53 11,43 0,87 Türkiye Sigorta 4,78 4,74 0,84 Esenboğa Elektrik 30,16 29,92 0,80 Migros Ticaret 33,70 33,46 0,72 Bim Mağazalar 62,75 62,35 0,64 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,78 6,74 0,59 Tüpraş 95,70 95,25 0,47 Koç Holding 19,84 19,75 0,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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