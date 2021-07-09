Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Albaraka Türk
|1,53
|1,49
|2,68
|Erbosan
|124,60
|121,70
|2,38
|Torunlar GMYO
|3,47
|3,39
|2,36
|Ereğli Demir Çelik
|17,92
|17,56
|2,05
|Petkim
|5,43
|5,34
|1,69
|Koza Altın
|109,20
|107,50
|1,58
|Kardemir (D)
|7,19
|7,08
|1,55
|Karsan Otomotiv
|3,82
|3,77
|1,33
|Jantsa Jant Sanayi
|75,10
|74,15
|1,28
|Koza Madencilik
|13,77
|13,62
|1,10
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,78
|38,40
|0,99
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,27
|2,25
|0,89
|İpek Doğal Enerji
|11,53
|11,43
|0,87
|Türkiye Sigorta
|4,78
|4,74
|0,84
|Esenboğa Elektrik
|30,16
|29,92
|0,80
|Migros Ticaret
|33,70
|33,46
|0,72
|Bim Mağazalar
|62,75
|62,35
|0,64
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,78
|6,74
|0,59
|Tüpraş
|95,70
|95,25
|0,47
|Koç Holding
|19,84
|19,75
|0,46
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi