Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|143,70
|133,80
|7,40
|RTA Laboratuvarları
|21,30
|19,89
|7,09
|Net Holding
|4,06
|3,94
|3,05
|Global Yatırım Holding
|3,22
|3,15
|2,22
|Garanti Bankası
|8,71
|8,53
|2,11
|Çimsa
|23,22
|22,76
|2,02
|Ereğli Demir Çelik
|18,39
|18,05
|1,88
|Torunlar GMYO
|3,28
|3,24
|1,23
|Kardemir (D)
|7,30
|7,22
|1,11
|Kervan Gıda
|16,29
|16,12
|1,05
|Eczacıbaşı İlaç
|6,05
|5,99
|1,00
|İş Bankası (C)
|5,32
|5,27
|0,95
|Akbank
|5,37
|5,32
|0,94
|Çemaş Döküm
|1,18
|1,17
|0,85
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,81
|6,76
|0,74
|Alarko Holding
|9,23
|9,18
|0,54
|Galatasaray Sportif
|3,78
|3,76
|0,53
|Logo Yazılım
|37,90
|37,70
|0,53
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,29
|2,28
|0,44
|Vestel Beyaz Eşya
|45,96
|45,78
|0,39
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi