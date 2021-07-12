Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 143,70 133,80 7,40 RTA Laboratuvarları 21,30 19,89 7,09 Net Holding 4,06 3,94 3,05 Global Yatırım Holding 3,22 3,15 2,22 Garanti Bankası 8,71 8,53 2,11 Çimsa 23,22 22,76 2,02 Ereğli Demir Çelik 18,39 18,05 1,88 Torunlar GMYO 3,28 3,24 1,23 Kardemir (D) 7,30 7,22 1,11 Kervan Gıda 16,29 16,12 1,05 Eczacıbaşı İlaç 6,05 5,99 1,00 İş Bankası (C) 5,32 5,27 0,95 Akbank 5,37 5,32 0,94 Çemaş Döküm 1,18 1,17 0,85 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,81 6,76 0,74 Alarko Holding 9,23 9,18 0,54 Galatasaray Sportif 3,78 3,76 0,53 Logo Yazılım 37,90 37,70 0,53 Yapı ve Kredi Bankası 2,29 2,28 0,44 Vestel Beyaz Eşya 45,96 45,78 0,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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