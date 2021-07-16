Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Yatırım Pazarlama 317,00 299,20 5,95 Borusan Mannesmann 25,60 24,46 4,66 Alkim Kimya 15,13 14,65 3,28 Kervan Gıda 16,96 16,51 2,73 Şekerbank 1,06 1,04 1,92 Arçelik 33,28 32,70 1,77 Kartonsan 50,90 50,05 1,70 SASA Polyester 31,68 31,16 1,67 Kerevitaş Gıda 4,39 4,32 1,62 Net Holding 3,87 3,81 1,57 Netaş Telekomünikasyon 19,13 18,84 1,54 Galatasaray Sportif 3,71 3,66 1,37 Torunlar GMYO 3,20 3,16 1,27 Alarko Holding 9,37 9,26 1,19 Migros Ticaret 33,66 33,28 1,14 Ege Endüstri 1.245,40 1.232,00 1,09 Çimsa 22,70 22,50 0,89 Doğuş Otomotiv 24,20 24,00 0,83 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,23 1,22 0,82 Coca Cola İçecek 80,25 79,75 0,63 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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