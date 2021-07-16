Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yatırım Pazarlama
|317,00
|299,20
|5,95
|Borusan Mannesmann
|25,60
|24,46
|4,66
|Alkim Kimya
|15,13
|14,65
|3,28
|Kervan Gıda
|16,96
|16,51
|2,73
|Şekerbank
|1,06
|1,04
|1,92
|Arçelik
|33,28
|32,70
|1,77
|Kartonsan
|50,90
|50,05
|1,70
|SASA Polyester
|31,68
|31,16
|1,67
|Kerevitaş Gıda
|4,39
|4,32
|1,62
|Net Holding
|3,87
|3,81
|1,57
|Netaş Telekomünikasyon
|19,13
|18,84
|1,54
|Galatasaray Sportif
|3,71
|3,66
|1,37
|Torunlar GMYO
|3,20
|3,16
|1,27
|Alarko Holding
|9,37
|9,26
|1,19
|Migros Ticaret
|33,66
|33,28
|1,14
|Ege Endüstri
|1.245,40
|1.232,00
|1,09
|Çimsa
|22,70
|22,50
|0,89
|Doğuş Otomotiv
|24,20
|24,00
|0,83
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,23
|1,22
|0,82
|Coca Cola İçecek
|80,25
|79,75
|0,63
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi