Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,48
|39,08
|3,58
|Tofaş Oto. Fab.
|33,84
|32,78
|3,23
|Galatasaray Sportif
|3,91
|3,79
|3,17
|Jantsa Jant Sanayi
|73,25
|71,05
|3,10
|Aselsan
|15,98
|15,51
|3,03
|Otokar
|299,60
|291,50
|2,78
|Hektaş
|8,26
|8,05
|2,61
|Doğuş Otomotiv
|26,22
|25,56
|2,58
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,25
|7,07
|2,55
|Gözde Girişim
|5,66
|5,52
|2,54
|Torunlar GMYO
|3,64
|3,55
|2,54
|Fenerbahçe Futbol
|37,28
|36,36
|2,53
|Oyak Çimento
|6,60
|6,44
|2,48
|Selçuk Ecza Deposu
|8,61
|8,41
|2,38
|Türkiye Sigorta
|4,78
|4,67
|2,36
|Deva Holding
|26,10
|25,50
|2,35
|Netaş Telekom.
|19,76
|19,35
|2,12
|Çimsa
|24,48
|24,02
|1,92
|Çemtaş
|13,86
|13,60
|1,91
|Afyon Çimento
|3,83
|3,76
|1,86
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi