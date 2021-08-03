Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|3,11
|3,17
|-1,89
|Hektaş
|8,43
|8,59
|-1,86
|Vestel
|29,36
|29,84
|-1,61
|Çemaş Döküm
|1,32
|1,34
|-1,49
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,04
|23,36
|-1,37
|Vestel Beyaz Eşya
|46,24
|46,82
|-1,24
|Oyak Çimento
|6,63
|6,71
|-1,19
|Nuh Çimento
|38,32
|38,78
|-1,19
|TAV Havalimanları
|22,02
|22,28
|-1,17
|Deva Holding
|25,90
|26,20
|-1,15
|Çemtaş
|13,72
|13,87
|-1,08
|Hedef Girişim
|2,82
|2,85
|-1,05
|Petkim
|5,66
|5,72
|-1,05
|Galatasaray Sportif
|3,84
|3,88
|-1,03
|Fenerbahçe Futbol
|36,90
|37,28
|-1,02
|Pegasus
|69,30
|70,00
|-1,00
|Doğuş Otomotiv
|25,90
|26,16
|-0,99
|Bera Holding
|11,02
|11,13
|-0,99
|Ford Otosan
|172,50
|174,10
|-0,92
|Türk Hava Yolları
|12,76
|12,87
|-0,85
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi