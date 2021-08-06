Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Otokar
|346,50
|330,20
|4,94
|Gözde Girişim
|5,86
|5,62
|4,27
|Tofaş Oto. Fab.
|39,00
|37,58
|3,78
|Şok Marketler Ticaret
|12,01
|11,68
|2,83
|Netaş Telekom.
|20,60
|20,10
|2,49
|Borusan Yat. Paz.
|313,50
|306,80
|2,18
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,33
|7,20
|1,81
|Sasa Polyester
|30,18
|29,66
|1,75
|İhlas Holding
|0,59
|0,58
|1,72
|Şişe Cam
|8,00
|7,87
|1,65
|TAV Havalimanları
|22,08
|21,74
|1,56
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,14
|23,80
|1,43
|Parsan
|28,76
|28,36
|1,41
|Kerevitaş Gıda
|4,62
|4,56
|1,32
|Çimsa
|24,82
|24,50
|1,31
|Emlak Konut GMYO
|1,83
|1,81
|1,10
|Karsan Otomotiv
|3,99
|3,95
|1,01
|Enka İnşaat
|9,48
|9,39
|0,96
|Kartonsan
|53,15
|52,65
|0,95
|Şekerbank
|1,07
|1,06
|0,94
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi