Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yatırım Pazarlama
|361,50
|338,50
|6,79
|Borusan Mannesmann
|27,86
|26,96
|3,34
|Kardemir (D)
|8,13
|8,01
|1,50
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,10
|41,50
|1,45
|Tofaş Oto Fabrikası
|41,28
|40,72
|1,38
|Torunlar GMYO
|3,57
|3,53
|1,13
|Odaş Elektrik
|1,37
|1,36
|0,74
|Kervan Gıda
|16,21
|16,10
|0,68
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,27
|14,19
|0,56
|Emlak Konut GMYO
|1,86
|1,85
|0,54
|Garanti Bankası
|9,14
|9,11
|0,33
|Çimsa
|25,28
|25,22
|0,24
|Ereğli Demir Çelik
|19,74
|19,71
|0,15
|Enka İnşaat
|9,55
|9,54
|0,10
|Ford Otosan
|174,50
|174,40
|0,06
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi