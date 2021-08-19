Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 14,38 14,13 1,77 Jantsa Jant Sanayi 71,05 69,90 1,65 Emlak Konut GMYO 1,87 1,84 1,63 Erbosan 147,10 145,00 1,45 Halkbank 4,94 4,87 1,44 Fenerbahçe Futbol 34,58 34,12 1,35 Kervan Gıda 16,55 16,35 1,22 Doğuş Otomotiv 26,56 26,30 0,99 Pegasus 69,65 69,00 0,94 Bim Mağazalar 70,30 69,70 0,86 Parsan 28,16 27,92 0,86 Enka İnşaat 10,02 9,94 0,80 Torunlar GMYO 3,76 3,73 0,80 Tofaş Oto Fabrikası 40,92 40,60 0,79 Türk Hava Yolları 12,29 12,20 0,74 Logo Yazılım 38,94 38,66 0,72 Odaş Elektrik 1,40 1,39 0,72 Bera Holding 10,09 10,02 0,70 Şişe Cam 8,73 8,67 0,69 Zorlu Enerji 1,59 1,58 0,63 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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