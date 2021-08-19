Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koza Madencilik
|14,38
|14,13
|1,77
|Jantsa Jant Sanayi
|71,05
|69,90
|1,65
|Emlak Konut GMYO
|1,87
|1,84
|1,63
|Erbosan
|147,10
|145,00
|1,45
|Halkbank
|4,94
|4,87
|1,44
|Fenerbahçe Futbol
|34,58
|34,12
|1,35
|Kervan Gıda
|16,55
|16,35
|1,22
|Doğuş Otomotiv
|26,56
|26,30
|0,99
|Pegasus
|69,65
|69,00
|0,94
|Bim Mağazalar
|70,30
|69,70
|0,86
|Parsan
|28,16
|27,92
|0,86
|Enka İnşaat
|10,02
|9,94
|0,80
|Torunlar GMYO
|3,76
|3,73
|0,80
|Tofaş Oto Fabrikası
|40,92
|40,60
|0,79
|Türk Hava Yolları
|12,29
|12,20
|0,74
|Logo Yazılım
|38,94
|38,66
|0,72
|Odaş Elektrik
|1,40
|1,39
|0,72
|Bera Holding
|10,09
|10,02
|0,70
|Şişe Cam
|8,73
|8,67
|0,69
|Zorlu Enerji
|1,59
|1,58
|0,63
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi