Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yatırım Pazarlama
|452,60
|436,70
|3,64
|Hektaş
|8,52
|8,24
|3,40
|Verusa Holding
|47,12
|45,64
|3,24
|Enka İnşaat
|10,41
|10,14
|2,66
|Pegasus
|72,50
|70,65
|2,62
|Konya Çimento
|882,00
|860,10
|2,55
|Logo Yazılım
|39,12
|38,36
|1,98
|Kerevitaş Gıda
|4,51
|4,43
|1,81
|İhlas Holding
|0,58
|0,57
|1,75
|TAV Havalimanları
|24,06
|23,68
|1,60
|Türk Hava Yolları
|12,68
|12,49
|1,52
|Kardemir (D)
|7,77
|7,67
|1,30
|Türk Telekom
|7,39
|7,30
|1,23
|Anadolu Efes
|22,16
|21,90
|1,19
|Oyak Çimento
|6,93
|6,85
|1,17
|Coca Cola İçecek
|87,00
|86,00
|1,16
|Aksa Enerji
|14,01
|13,86
|1,08
|İhlas Gayrimenkul
|0,98
|0,97
|1,03
|Torunlar GMYO
|3,93
|3,89
|1,03
|Tüpraş
|101,00
|100,00
|1,00
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi