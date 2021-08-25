Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|4,38
|4,10
|6,83
|Erbosan
|142,40
|136,60
|4,25
|Esenboğa Elektrik
|33,48
|32,66
|2,51
|İhlas Holding
|0,57
|0,56
|1,79
|Gözde Girişim
|5,72
|5,64
|1,42
|Odaş Elektrik
|1,45
|1,43
|1,40
|Galatasaray Sportif
|3,71
|3,66
|1,37
|Aksa
|18,96
|18,74
|1,17
|Kervan Gıda
|16,89
|16,70
|1,14
|İş GMYO
|1,89
|1,87
|1,07
|Brisa
|21,90
|21,68
|1,01
|Vestel Beyaz Eşya
|50,45
|50,00
|0,90
|Netaş Telekomünikasyon
|17,47
|17,33
|0,81
|Fenerbahçe Futbol
|34,42
|34,18
|0,70
|Petkim
|6,08
|6,04
|0,66
|RTA Laboratuvarları
|21,74
|21,60
|0,65
|Ereğli Demir Çelik
|18,73
|18,63
|0,54
|Kardemir (D)
|7,73
|7,69
|0,52
|ASELSAN
|15,73
|15,66
|0,45
|Garanti Bankası
|9,58
|9,55
|0,31
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi