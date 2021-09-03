Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Zorlu Enerji
|1,74
|1,63
|6,75
|Hektaş
|8,70
|8,47
|2,72
|Verusa Holding
|48,54
|47,54
|2,10
|Brisa
|22,54
|22,18
|1,62
|Torunlar GMYO
|4,17
|4,11
|1,46
|Netaş Telekomünikasyon
|18,03
|17,79
|1,35
|Global Yatırım Holding
|2,30
|2,27
|1,32
|Borusan Yatırım Pazarlama
|445,70
|440,10
|1,27
|Doğuş Otomotiv
|28,88
|28,54
|1,19
|Doğan Holding
|2,69
|2,66
|1,13
|Aksa
|19,33
|19,12
|1,10
|İhlas Gayrimenkul
|0,95
|0,94
|1,06
|Net Holding
|4,92
|4,87
|1,03
|İş Finansal Kiralama
|3,07
|3,04
|0,99
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,78
|23,58
|0,85
|Çimsa
|26,94
|26,80
|0,52
|Ege Endüstri
|1.235,90
|1.229,50
|0,52
|Kartonsan
|50,20
|50,00
|0,40
|Coca Cola İçecek
|87,55
|87,25
|0,34
|Alarko Holding
|9,06
|9,03
|0,33
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi