Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 33,50 31,94 4,88 Tofaş Oto Fabrikası 48,70 46,88 3,88 Alarko GMYO 21,38 20,82 2,69 Tüpraş 106,10 103,60 2,41 Vestel Beyaz Eşya 48,90 48,00 1,87 Verusa Holding 53,30 52,35 1,81 İhlas Holding 0,59 0,58 1,72 Alarko Holding 9,11 8,99 1,33 Petkim 6,23 6,15 1,30 Galatasaray Sportif 3,62 3,58 1,12 Fenerbahçe Futbol 33,80 33,48 0,96 Yapı ve Kredi Bankası 2,49 2,47 0,81 Selçuk Ecza Deposu 9,10 9,03 0,78 Nuh Çimento 34,76 34,50 0,75 Kervan Gıda 16,08 15,97 0,69 Anadolu Efes 21,78 21,64 0,65 Migros Ticaret 33,30 33,12 0,54 Enka İnşaat 10,50 10,45 0,48 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,74 6,71 0,45 Global Yatırım Holding 2,26 2,25 0,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Simit satar gibi veresiye altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi

Hayvan yüklü kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 9 yaralı

2 haftadır eve gitmeyen genç, abisi tarafından dövülerek araca bindirildi

Milli Takımın yeni hocası için güçlü bir isim ortaya atıldı! Alman teknik adam Stefan Kuntz, görüşme için İstanbul'a geldi

NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı

İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dizi oluyor! Başrollerde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer alacak