Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Esenboğa Elektrik 35,52 32,90 7,96 Borusan Yatırım Pazarlama 442,70 420,20 5,35 Kordsa Teknik Tekstil 26,02 25,48 2,12 Parsan 27,96 27,40 2,04 Doğuş Otomotiv 35,42 34,76 1,90 İhlas Holding 0,58 0,57 1,75 Garanti Bankası 9,59 9,43 1,70 Konya Çimento 889,00 875,60 1,53 Borusan Mannesmann 24,30 23,98 1,33 Koç Holding 22,88 22,62 1,15 Petkim 6,21 6,14 1,14 İş GMYO 1,85 1,83 1,09 İhlas Gayrimenkul 0,93 0,92 1,09 Alarko Holding 9,41 9,31 1,07 TAV Havalimanları 22,62 22,38 1,07 Hedef Girişim 2,84 2,81 1,07 Eczacıbaşı Yatırım 40,94 40,54 0,99 Şekerbank 1,03 1,02 0,98 Otokar 319,90 316,90 0,95 Alarko GMYO 21,50 21,30 0,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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