Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Esenboğa Elektrik
|35,52
|32,90
|7,96
|Borusan Yatırım Pazarlama
|442,70
|420,20
|5,35
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,02
|25,48
|2,12
|Parsan
|27,96
|27,40
|2,04
|Doğuş Otomotiv
|35,42
|34,76
|1,90
|İhlas Holding
|0,58
|0,57
|1,75
|Garanti Bankası
|9,59
|9,43
|1,70
|Konya Çimento
|889,00
|875,60
|1,53
|Borusan Mannesmann
|24,30
|23,98
|1,33
|Koç Holding
|22,88
|22,62
|1,15
|Petkim
|6,21
|6,14
|1,14
|İş GMYO
|1,85
|1,83
|1,09
|İhlas Gayrimenkul
|0,93
|0,92
|1,09
|Alarko Holding
|9,41
|9,31
|1,07
|TAV Havalimanları
|22,62
|22,38
|1,07
|Hedef Girişim
|2,84
|2,81
|1,07
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,94
|40,54
|0,99
|Şekerbank
|1,03
|1,02
|0,98
|Otokar
|319,90
|316,90
|0,95
|Alarko GMYO
|21,50
|21,30
|0,94
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi