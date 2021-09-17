Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa 21,08 20,26 4,05 Pegasus 69,95 68,00 2,87 Logo Yazılım 41,48 40,66 2,02 Net Holding 4,43 4,35 1,84 Türk Traktör 159,70 156,90 1,78 Türk Hava Yolları 12,69 12,47 1,76 Petkim 6,26 6,17 1,46 TAV Havalimanları 23,02 22,72 1,32 Alarko GMYO 21,16 20,90 1,24 RTA Laboratuvarları 23,68 23,40 1,20 Migros Ticaret 33,02 32,64 1,16 Galatasaray Sportif 3,63 3,59 1,11 İhlas Gayrimenkul 0,91 0,90 1,11 Halkbank 4,67 4,62 1,08 Koç Holding 22,92 22,72 0,88 Çemaş Döküm 1,20 1,19 0,84 Bim Mağazalar 68,80 68,25 0,81 Türkiye Sigorta 5,06 5,02 0,80 İş Finansal Kiralama 2,98 2,96 0,68 Tofaş Oto Fabrikası 47,40 47,12 0,59 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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