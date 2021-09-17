Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa
|21,08
|20,26
|4,05
|Pegasus
|69,95
|68,00
|2,87
|Logo Yazılım
|41,48
|40,66
|2,02
|Net Holding
|4,43
|4,35
|1,84
|Türk Traktör
|159,70
|156,90
|1,78
|Türk Hava Yolları
|12,69
|12,47
|1,76
|Petkim
|6,26
|6,17
|1,46
|TAV Havalimanları
|23,02
|22,72
|1,32
|Alarko GMYO
|21,16
|20,90
|1,24
|RTA Laboratuvarları
|23,68
|23,40
|1,20
|Migros Ticaret
|33,02
|32,64
|1,16
|Galatasaray Sportif
|3,63
|3,59
|1,11
|İhlas Gayrimenkul
|0,91
|0,90
|1,11
|Halkbank
|4,67
|4,62
|1,08
|Koç Holding
|22,92
|22,72
|0,88
|Çemaş Döküm
|1,20
|1,19
|0,84
|Bim Mağazalar
|68,80
|68,25
|0,81
|Türkiye Sigorta
|5,06
|5,02
|0,80
|İş Finansal Kiralama
|2,98
|2,96
|0,68
|Tofaş Oto Fabrikası
|47,40
|47,12
|0,59
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi