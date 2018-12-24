Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
33 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,84
|0,76
|10,53
| Doğuş Otomotiv
|4,34
|4,13
|5,08
| ICBC Turkey Bank
|5,24
|5,04
|3,97
|Otokar
|88,70
|85,40
|3,86
|Gübre Fabrik.
|3,16
|3,08
|2,60
|MLP Sağlık
|11,08
|10,80
|2,59
| Galatasaray Sportif
|1,25
|1,22
|2,46
|Turkcell
|12,22
|11,94
|2,35
|Türk Telekom
|4,05
|3,96
|2,27
|Gentaş
|1,86
|1,82
|2,20
| Coca Cola İçecek
|31,06
|30,40
|2,17
|Türk Traktör
|33,94
|33,24
|2,11
|Anadolu Cam
|2,56
|2,51
|1,99
|Aselsan
|24,78
|24,30
|1,98
|Yataş
|4,52
|4,44
|1,80
| Aksa Enerji
|2,86
|2,81
|1,78
| Tofaş Oto. Fab.
|16,70
|16,42
|1,71
|Net Holding
|2,01
|1,98
|1,52
|Vestel
|5,73
|5,65
|1,42
|Pegasus
|23,60
|23,28
|1,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:22 Kaynak: AA
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