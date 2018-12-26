Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,65
|2,38
|11,34
|Çemaş Döküm
|0,77
|0,72
|6,94
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,27
|1,22
|4,10
| İhlas Holding
|0,35
|0,34
|2,94
|İş Fin.Kir.
|4,58
|4,45
|2,92
|Emlak Konut GMYO
|1,57
|1,53
|2,61
| Hürriyet Gzt.
|0,94
|0,92
|2,17
|İş GMYO
|1,05
|1,03
|1,94
|Şişe Cam
|5,23
|5,14
|1,75
| Sasa Polyester
|8,23
|8,12
|1,35
|Aksa
|7,56
|7,46
|1,34
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,62
|1,60
|1,25
|İttifak Holding
|3,31
|3,27
|1,22
|Anadolu Cam
|2,61
|2,58
|1,16
|Yataş
|4,36
|4,31
|1,16
|Gentaş
|1,85
|1,83
|1,09
|Göltaş Çimento
|12,74
|12,61
|1,03
|Odaş Elektrik
|2,01
|1,99
|1,01
|Tüpraş
|115,90
|114,80
|0,96
|Özak GMYO
|2,14
|2,12
|0,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:20 Kaynak: AA
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