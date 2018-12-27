Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
25 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,07
|2,79
|10,04
|Gübre Fabrik.
|3,22
|3,05
|5,57
|TAV Havalimanları
|23,20
|22,28
|4,13
|Arçelik
|15,89
|15,50
|2,52
|Soda Sanayii
|7,21
|7,10
|1,55
|Mavi Giyim
|32,44
|31,98
|1,44
|Aselsan
|24,38
|24,04
|1,41
|Türk Hava Yolları
|16,35
|16,16
|1,18
|Gersan Elektrik
|2,94
|2,91
|1,03
| Polisan Holding
|6,16
|6,10
|0,98
| Doğuş Otomotiv
|4,33
|4,29
|0,93
|Yataş
|4,38
|4,34
|0,92
|Akbank
|6,86
|6,80
|0,88
|İş Fin.Kir.
|4,63
|4,59
|0,87
|Zorlu Enerji
|1,24
|1,23
|0,81
| İhlas Gayrimenkul
|1,25
|1,24
|0,81
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,26
|1,25
|0,80
|Enerjisa Enerji
|5,07
|5,03
|0,80
|Pegasus
|23,20
|23,02
|0,78
|Otokar
|88,60
|88,00
|0,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:24 Kaynak: AA
Tarkan'dan 3 Milyonluk Reklam Anlaşması!
Fransa'daki Gösteriler Nedeniyle 43 Bin Kişi İşsiz Kaldı
Karadeniz'de Balık Azaldı, Fiyatlar Arttı
Jokeyler, 1 Ocak'tan İtibaren Ata Binmeyi Bırakıyor