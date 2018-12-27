Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

25 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,07 2,79 10,04
Gübre Fabrik. 3,22 3,05 5,57
TAV Havalimanları 23,20 22,28 4,13
Arçelik 15,89 15,50 2,52
Soda Sanayii 7,21 7,10 1,55
Mavi Giyim 32,44 31,98 1,44
Aselsan 24,38 24,04 1,41
Türk Hava Yolları 16,35 16,16 1,18
Gersan Elektrik 2,94 2,91 1,03
Polisan Holding 6,16 6,10 0,98
Doğuş Otomotiv 4,33 4,29 0,93
Yataş 4,38 4,34 0,92
Akbank 6,86 6,80 0,88
İş Fin.Kir. 4,63 4,59 0,87
Zorlu Enerji 1,24 1,23 0,81
İhlas Gayrimenkul 1,25 1,24 0,81
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,26 1,25 0,80
Enerjisa Enerji 5,07 5,03 0,80
Pegasus 23,20 23,02 0,78
Otokar 88,60 88,00 0,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:24 Kaynak: AA

Kelebek Mobilya, Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi
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