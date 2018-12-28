Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
57 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gersan Elektrik
|3,13
|3,04
|2,96
|Gübre Fabrik.
|3,05
|2,97
|2,69
|Şişe Cam
|5,53
|5,39
|2,60
|GSD Holding
|0,81
|0,79
|2,53
| Tofaş Oto. Fab.
|16,50
|16,12
|2,36
|İş GMYO
|1,08
|1,06
|1,89
|İş Fin.Kir.
|4,61
|4,53
|1,77
| Trakya Cam
|2,99
|2,94
|1,70
| Karsan Otomotiv
|1,27
|1,25
|1,60
|Yataş
|4,35
|4,29
|1,40
|Çemaş Döküm
|0,74
|0,73
|1,37
|T.S.K.B.
|0,76
|0,75
|1,33
|Metro Holding
|0,78
|0,77
|1,30
|Arçelik
|15,68
|15,48
|1,29
|Türk Traktör
|33,76
|33,34
|1,26
| Doğuş Otomotiv
|4,27
|4,22
|1,18
|İpek Doğal Enerji
|5,34
|5,28
|1,14
| Afyon Çimento
|4,61
|4,56
|1,10
| Migros Ticaret
|14,94
|14,78
|1,08
|Anadolu Efes
|20,84
|20,62
|1,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:31 Kaynak: AA
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