Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gersan Elektrik 3,52 3,08 14,29
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,78 0,74 5,41
İhlas Holding 0,33 0,32 3,13
Çemtaş 5,96 5,80 2,76
Çemaş Döküm 0,77 0,75 2,67
Anadolu Cam 2,62 2,57 1,95
İş GMYO 1,08 1,06 1,89
Tofaş Oto. Fab. 16,77 16,47 1,82
Ford Otosan 51,55 50,65 1,78
İttifak Holding 3,15 3,10 1,61
İş Bankası (C) 4,47 4,40 1,59
Sasa Polyester 8,21 8,09 1,48
Türk Traktör 34,16 33,70 1,36
Arçelik 15,71 15,50 1,35
Metro Holding 0,77 0,76 1,32
Anel Elektrik 1,59 1,57 1,27
Yataş 4,38 4,33 1,15
Gözde Girişim 2,70 2,67 1,12
Enka İnşaat 4,54 4,49 1,11
Doğan Holding 1,02 1,01 0,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:23 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HSBC Genel Müdürü Hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na Hakaretten' Soruşturma Açıldı Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı 2019 Yılı İçin 15,9 Oldu

Bedelli Askerlik Yapacaklar Kendilerine Uygulanan Çifte Standarttan Şikayetçi! Herkese 5 TL, Bedelliye 20 TL Aldatıldığından Şüphelenen Koca Aracıyla Takip Ettiği Karısına Kaza Yaptırdı, Ortalık Bir Anda Karıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 14:25:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]