Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gersan Elektrik
|3,52
|3,08
|14,29
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,78
|0,74
|5,41
|İhlas Holding
|0,33
|0,32
|3,13
|Çemtaş
|5,96
|5,80
|2,76
|Çemaş Döküm
|0,77
|0,75
|2,67
|Anadolu Cam
|2,62
|2,57
|1,95
|İş GMYO
|1,08
|1,06
|1,89
|Tofaş Oto. Fab.
|16,77
|16,47
|1,82
|Ford Otosan
|51,55
|50,65
|1,78
|İttifak Holding
|3,15
|3,10
|1,61
|İş Bankası (C)
|4,47
|4,40
|1,59
|Sasa Polyester
|8,21
|8,09
|1,48
|Türk Traktör
|34,16
|33,70
|1,36
|Arçelik
|15,71
|15,50
|1,35
|Metro Holding
|0,77
|0,76
|1,32
|Anel Elektrik
|1,59
|1,57
|1,27
|Yataş
|4,38
|4,33
|1,15
|Gözde Girişim
|2,70
|2,67
|1,12
|Enka İnşaat
|4,54
|4,49
|1,11
|Doğan Holding
|1,02
|1,01
|0,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:23 Kaynak: AA
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