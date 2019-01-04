Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
12 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| İhlas Holding
|0,32
|0,30
|6,67
|Akbank
|5,76
|5,52
|4,35
|Garanti Bankası
|7,84
|7,54
|3,98
|Otokar
|88,65
|86,05
|3,02
|Türk Telekom
|3,63
|3,53
|2,83
|Halkbank
|6,75
|6,57
|2,74
|GSD Holding
|0,78
|0,76
|2,63
|Anel Elektrik
|1,58
|1,54
|2,60
|Gersan Elektrik
|3,24
|3,16
|2,53
|Zorlu Enerji
|1,23
|1,20
|2,50
|Vakıflar Bankası
|3,70
|3,61
|2,49
| İş Bankası (C)
|4,20
|4,10
|2,44
|Anadolu Cam
|2,52
|2,46
|2,44
|Ülker Bisküvi
|14,38
|14,04
|2,42
| Kardemir (D)
|2,14
|2,09
|2,39
| ICBC Turkey Bank
|4,73
|4,62
|2,38
| Aksa Enerji
|2,63
|2,57
|2,33
| Migros Ticaret
|14,20
|13,88
|2,31
| Hürriyet Gzt.
|0,90
|0,88
|2,27
|Ereğli Demir Çelik
|7,23
|7,07
|2,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:40 Kaynak: AA
Borsa Liginin En Fazla Kaybettireni Beşiktaş Oldu
200 Yılı Aşkın Süredir Bölgede Üretilen Van Otlu Peyniri Tescillendi
Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor
Katıldığı Projeyle Hayatı Değişti! Üniversite Mezunu Genç, 300 Koyuna Çobanlık Yapıyor