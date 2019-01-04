Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

12 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,32 0,30 6,67
Akbank 5,76 5,52 4,35
Garanti Bankası 7,84 7,54 3,98
Otokar 88,65 86,05 3,02
Türk Telekom 3,63 3,53 2,83
Halkbank 6,75 6,57 2,74
GSD Holding 0,78 0,76 2,63
Anel Elektrik 1,58 1,54 2,60
Gersan Elektrik 3,24 3,16 2,53
Zorlu Enerji 1,23 1,20 2,50
Vakıflar Bankası 3,70 3,61 2,49
İş Bankası (C) 4,20 4,10 2,44
Anadolu Cam 2,52 2,46 2,44
Ülker Bisküvi 14,38 14,04 2,42
Kardemir (D) 2,14 2,09 2,39
ICBC Turkey Bank 4,73 4,62 2,38
Aksa Enerji 2,63 2,57 2,33
Migros Ticaret 14,20 13,88 2,31
Hürriyet Gzt. 0,90 0,88 2,27
Ereğli Demir Çelik 7,23 7,07 2,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:40 Kaynak: AA

İhlas Holding, Demir Çelik, Borsa İstanbul, Ekonomi
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