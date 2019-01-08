Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
26 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|70,00
|62,05
|12,81
|Göltaş Çimento
|11,40
|10,70
|6,54
|Aksa Enerji
|2,68
|2,60
|3,08
|TAV Havalimanları
|23,34
|22,66
|3,00
|Anel Elektrik
|1,62
|1,58
|2,53
|İndeks Bilgisayar
|5,81
|5,70
|1,93
|MLP Sağlık
|10,05
|9,87
|1,82
|İpek Doğal Enerji
|5,62
|5,52
|1,81
|Verusa Holding
|15,26
|15,00
|1,73
|Odaş Elektrik
|1,46
|1,44
|1,56
|Vestel
|5,47
|5,39
|1,48
|Tüpraş
|116,00
|114,50
|1,31
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,08
|8,97
|1,23
|Bim Mağazalar
|87,70
|86,70
|1,15
|Şişe Cam
|5,44
|5,38
|1,12
|Vakıflar Bankası
|3,83
|3,79
|1,06
|Soda Sanayii
|7,29
|7,23
|0,83
|Albaraka Türk
|1,23
|1,22
|0,82
|Petkim
|4,94
|4,90
|0,82
|Zorlu Enerji
|1,24
|1,23
|0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:22 Kaynak: AA
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