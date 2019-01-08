Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

26 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 70,00 62,05 12,81
Göltaş Çimento 11,40 10,70 6,54
Aksa Enerji 2,68 2,60 3,08
TAV Havalimanları 23,34 22,66 3,00
Anel Elektrik 1,62 1,58 2,53
İndeks Bilgisayar 5,81 5,70 1,93
MLP Sağlık 10,05 9,87 1,82
İpek Doğal Enerji 5,62 5,52 1,81
Verusa Holding 15,26 15,00 1,73
Odaş Elektrik 1,46 1,44 1,56
Vestel 5,47 5,39 1,48
Tüpraş 116,00 114,50 1,31
Kordsa Teknik Tekstil 9,08 8,97 1,23
Bim Mağazalar 87,70 86,70 1,15
Şişe Cam 5,44 5,38 1,12
Vakıflar Bankası 3,83 3,79 1,06
Soda Sanayii 7,29 7,23 0,83
Albaraka Türk 1,23 1,22 0,82
Petkim 4,94 4,90 0,82
Zorlu Enerji 1,24 1,23 0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:22 Kaynak: AA

Göltaş Çimento, Çelebi, Borsa İstanbul, Ekonomi
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