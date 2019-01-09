Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|5,94
|5,50
|8,00
|Türk Traktör
|32,56
|31,52
|3,30
|İskenderun Demir Çelik
|5,93
|5,75
|3,13
|Coca Cola İçecek
|31,16
|30,30
|2,84
|Tekfen Holding
|21,46
|20,88
|2,78
|TAV Havalimanları
|24,56
|23,90
|2,76
|Metro Holding
|0,77
|0,75
|2,67
|Ereğli Demir Çelik
|7,62
|7,43
|2,56
|Aksa Enerji
|2,82
|2,75
|2,55
|Ford Otosan
|51,30
|50,05
|2,50
|Çemtaş
|5,64
|5,51
|2,36
|Ege Endüstri
|342,40
|335,00
|2,21
|Sasa Polyester
|8,13
|7,96
|2,14
|ICBC Turkey Bank
|4,90
|4,80
|2,08
|Koza Madencilik
|7,45
|7,30
|2,05
|Verusa Holding
|15,34
|15,04
|1,99
|Netaş Telekom.
|6,59
|6,47
|1,85
|Göltaş Çimento
|11,65
|11,44
|1,84
|Otokar
|94,55
|93,00
|1,67
|İttifak Holding
|3,05
|3,00
|1,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:26 Kaynak: AA
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