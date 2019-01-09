Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 5,94 5,50 8,00
Türk Traktör 32,56 31,52 3,30
İskenderun Demir Çelik 5,93 5,75 3,13
Coca Cola İçecek 31,16 30,30 2,84
Tekfen Holding 21,46 20,88 2,78
TAV Havalimanları 24,56 23,90 2,76
Metro Holding 0,77 0,75 2,67
Ereğli Demir Çelik 7,62 7,43 2,56
Aksa Enerji 2,82 2,75 2,55
Ford Otosan 51,30 50,05 2,50
Çemtaş 5,64 5,51 2,36
Ege Endüstri 342,40 335,00 2,21
Sasa Polyester 8,13 7,96 2,14
ICBC Turkey Bank 4,90 4,80 2,08
Koza Madencilik 7,45 7,30 2,05
Verusa Holding 15,34 15,04 1,99
Netaş Telekom. 6,59 6,47 1,85
Göltaş Çimento 11,65 11,44 1,84
Otokar 94,55 93,00 1,67
İttifak Holding 3,05 3,00 1,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:26 Kaynak: AA

Türk Traktör, Vestel, Borsa İstanbul, Ekonomi
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