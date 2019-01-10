Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 54,95 52,35 4,97 Odaş Elektrik 1,44 1,39 3,60 Alarko Holding 2,05 1,98 3,54 Trakya Cam 3,07 2,98 3,02 Vestel 5,80 5,66 2,47 Hektaş 9,10 8,90 2,25 İhlas Gayrimenkul 1,00 0,98 2,04 ASELSAN 23,38 22,92 2,01 Aksa Enerji 2,74 2,69 1,86 Pegasus 22,10 21,72 1,75 Polisan Holding 6,71 6,60 1,67 Sasa Polyester 8,22 8,09 1,61 Türk Hava Yolları 15,18 14,95 1,54 Deva Holding 3,33 3,28 1,52 Tofaş Oto. Fab. 17,13 16,89 1,42 Türk Traktör 33,16 32,70 1,41 Netaş Telekom. 6,69 6,60 1,36 Gersan Elektrik 3,21 3,17 1,26 Good-Year 3,29 3,25 1,23 Kordsa Teknik Tekstil 9,25 9,14 1,20

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)