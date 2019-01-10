Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
36 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ford Otosan
|54,95
|52,35
|4,97
|Odaş Elektrik
|1,44
|1,39
|3,60
|Alarko Holding
|2,05
|1,98
|3,54
|Trakya Cam
|3,07
|2,98
|3,02
|Vestel
|5,80
|5,66
|2,47
|Hektaş
|9,10
|8,90
|2,25
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|0,98
|2,04
|ASELSAN
|23,38
|22,92
|2,01
|Aksa Enerji
|2,74
|2,69
|1,86
|Pegasus
|22,10
|21,72
|1,75
|Polisan Holding
|6,71
|6,60
|1,67
|Sasa Polyester
|8,22
|8,09
|1,61
|Türk Hava Yolları
|15,18
|14,95
|1,54
|Deva Holding
|3,33
|3,28
|1,52
|Tofaş Oto. Fab.
|17,13
|16,89
|1,42
|Türk Traktör
|33,16
|32,70
|1,41
|Netaş Telekom.
|6,69
|6,60
|1,36
|Gersan Elektrik
|3,21
|3,17
|1,26
|Good-Year
|3,29
|3,25
|1,23
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,25
|9,14
|1,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:21 Kaynak: AA
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