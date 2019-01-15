Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|1,99
|1,76
|13,07
|Netaş Telekom.
|6,93
|6,63
|4,52
|Hektaş
|9,47
|9,08
|4,30
|Halkbank
|7,18
|6,93
|3,61
|İhlas Holding
|0,31
|0,30
|3,33
|İpek Doğal Enerji
|5,92
|5,75
|2,96
|Sabancı Holding
|7,53
|7,32
|2,87
|Şekerbank
|1,09
|1,06
|2,83
|Metro Holding
|0,75
|0,73
|2,74
|Anadolu Cam
|2,66
|2,59
|2,70
|Çelebi
|64,65
|63,00
|2,62
|GSD Holding
|0,79
|0,77
|2,60
|Yataş
|4,44
|4,34
|2,30
|Turkcell
|13,18
|12,90
|2,17
|Tekfen Holding
|21,54
|21,12
|1,99
|İttifak Holding
|3,10
|3,04
|1,97
|Ege Endüstri
|372,40
|365,20
|1,97
|Alarko Holding
|2,13
|2,09
|1,91
|İş Bankası (C)
|4,40
|4,32
|1,85
|Anel Elektrik
|1,73
|1,70
|1,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:36 Kaynak: AA
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