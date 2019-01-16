Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,01
|2,72
|10,66
|İş Bankası (C)
|4,63
|4,45
|4,04
|İhlas Holding
|0,31
|0,30
|3,33
|Akbank
|6,22
|6,03
|3,15
|Vakıflar Bankası
|3,95
|3,85
|2,60
|Garanti Bankası
|8,51
|8,34
|2,04
|Halkbank
|7,30
|7,16
|1,96
|Alarko Holding
|2,16
|2,12
|1,89
|Hektaş
|9,55
|9,38
|1,81
|Sabancı Holding
|7,89
|7,75
|1,81
|Anel Elektrik
|1,74
|1,71
|1,75
|Türk Traktör
|34,12
|33,56
|1,67
|Ege Endüstri
|376,80
|371,20
|1,51
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,96
|8,83
|1,47
|Aksa Enerji
|2,82
|2,78
|1,44
|Yataş
|4,49
|4,43
|1,35
|Karsan Otomotiv
|1,50
|1,48
|1,35
|Tekfen Holding
|21,66
|21,38
|1,31
|GSD Holding
|0,79
|0,78
|1,28
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,59
|1,57
|1,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:31 Kaynak: AA
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