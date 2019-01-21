Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,95 1,81 7,73 MLP Sağlık 10,85 10,35 4,83 Ereğli Demir Çelik 8,23 7,89 4,31 Aksa Enerji 2,93 2,82 3,90 Pegasus 25,22 24,44 3,19 Mavi Giyim 31,86 30,94 2,97 Net Holding 1,85 1,80 2,78 Türk Hava Yolları 14,84 14,44 2,77 Vestel 6,07 5,91 2,71 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,08 3,00 2,67 TAV Havalimanları 25,50 24,84 2,66 Şekerbank 1,18 1,15 2,61 Anadolu Cam 2,79 2,72 2,57 Kardemir (D) 2,44 2,38 2,52 Türk Telekom 4,14 4,05 2,22 Halkbank 8,02 7,88 1,78 ICBC Turkey Bank 5,51 5,42 1,66 Gentaş 1,87 1,84 1,63 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,27 1,25 1,60 Sasa Polyester 8,41 8,28 1,57

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)