Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|1,95
|1,81
|7,73
|MLP Sağlık
|10,85
|10,35
|4,83
|Ereğli Demir Çelik
|8,23
|7,89
|4,31
|Aksa Enerji
|2,93
|2,82
|3,90
|Pegasus
|25,22
|24,44
|3,19
|Mavi Giyim
|31,86
|30,94
|2,97
|Net Holding
|1,85
|1,80
|2,78
|Türk Hava Yolları
|14,84
|14,44
|2,77
|Vestel
|6,07
|5,91
|2,71
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,08
|3,00
|2,67
|TAV Havalimanları
|25,50
|24,84
|2,66
|Şekerbank
|1,18
|1,15
|2,61
|Anadolu Cam
|2,79
|2,72
|2,57
|Kardemir (D)
|2,44
|2,38
|2,52
|Türk Telekom
|4,14
|4,05
|2,22
|Halkbank
|8,02
|7,88
|1,78
|ICBC Turkey Bank
|5,51
|5,42
|1,66
|Gentaş
|1,87
|1,84
|1,63
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,27
|1,25
|1,60
|Sasa Polyester
|8,41
|8,28
|1,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:23 Kaynak: AA
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