Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
30 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Yapı ve Kredi Bank.
|1,85
|1,77
|4,52
|Parsan
|8,47
|8,14
|4,05
| Sasa Polyester
|8,74
|8,41
|3,92
|Pegasus
|25,48
|24,60
|3,58
|Yataş
|4,71
|4,56
|3,29
| İş Bankası (C)
|5,26
|5,10
|3,14
|Gersan Elektrik
|3,40
|3,30
|3,03
|Gübre Fabrik.
|2,99
|2,91
|2,75
|MLP Sağlık
|10,83
|10,55
|2,65
|Vakıflar Bankası
|4,35
|4,24
|2,59
|Petkim
|5,59
|5,45
|2,57
| Galatasaray Sportif
|1,31
|1,28
|2,34
|Global Yat. Holding
|3,44
|3,37
|2,08
| İhlas Gayrimenkul
|1,00
|0,98
|2,04
|Emlak Konut GMYO
|1,54
|1,51
|1,99
|Tüpraş
|131,70
|129,20
|1,93
|Halkbank
|7,95
|7,80
|1,92
|Mavi Giyim
|32,58
|32,00
|1,81
|Anel Elektrik
|1,81
|1,78
|1,69
| Kardemir (D)
|2,43
|2,39
|1,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:27 Kaynak: AA
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