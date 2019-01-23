Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 27,20 25,90 5,02
İttifak Holding 3,31 3,18 4,09
Parsan 8,87 8,54 3,86
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,13 3,03 3,30
Ülker Bisküvi 16,56 16,06 3,11
Koç Holding 16,61 16,19 2,59
Vestel 6,17 6,02 2,49
İş Bankası (C) 5,46 5,33 2,44
Mavi Giyim 33,42 32,76 2,01
Gözde Girişim 3,06 3,00 2,00
Enka İnşaat 4,70 4,61 1,95
Türk Telekom 4,30 4,22 1,90
Fenerbahçe Futbol 7,38 7,25 1,79
ICBC Turkey Bank 5,84 5,74 1,74
Turkcell 14,75 14,52 1,58
Türk Hava Yolları 14,60 14,40 1,39
Polisan Holding 7,60 7,50 1,33
Trakya Cam 3,28 3,24 1,23
Tofaş Oto. Fab. 18,09 17,87 1,23
Türk Traktör 36,04 35,64 1,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:25 Kaynak: AA

İttifak Holding, Pegasus, Borsa İstanbul, Ekonomi
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