Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|27,20
|25,90
|5,02
|İttifak Holding
|3,31
|3,18
|4,09
|Parsan
|8,87
|8,54
|3,86
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,13
|3,03
|3,30
|Ülker Bisküvi
|16,56
|16,06
|3,11
|Koç Holding
|16,61
|16,19
|2,59
|Vestel
|6,17
|6,02
|2,49
|İş Bankası (C)
|5,46
|5,33
|2,44
|Mavi Giyim
|33,42
|32,76
|2,01
|Gözde Girişim
|3,06
|3,00
|2,00
|Enka İnşaat
|4,70
|4,61
|1,95
|Türk Telekom
|4,30
|4,22
|1,90
|Fenerbahçe Futbol
|7,38
|7,25
|1,79
|ICBC Turkey Bank
|5,84
|5,74
|1,74
|Turkcell
|14,75
|14,52
|1,58
|Türk Hava Yolları
|14,60
|14,40
|1,39
|Polisan Holding
|7,60
|7,50
|1,33
|Trakya Cam
|3,28
|3,24
|1,23
|Tofaş Oto. Fab.
|18,09
|17,87
|1,23
|Türk Traktör
|36,04
|35,64
|1,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:25 Kaynak: AA
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