Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
2 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koza Madencilik
|7,52
|7,24
|3,87
|Mavi Giyim
|38,72
|37,34
|3,70
|Parsan
|10,59
|10,23
|3,52
|Tofaş Oto. Fab.
|19,87
|19,25
|3,22
|Koza Altın
|57,50
|55,80
|3,05
|İpek Doğal Enerji
|5,86
|5,72
|2,45
|Hürriyet Gzt.
|0,98
|0,96
|2,08
|Aksa
|8,31
|8,15
|1,96
|Soda Sanayii
|7,35
|7,21
|1,94
|Ülker Bisküvi
|18,01
|17,68
|1,87
|ICBC Turkey Bank
|6,17
|6,07
|1,65
|Turkcell
|14,69
|14,48
|1,45
|Çelebi
|58,90
|58,10
|1,38
|Metro Holding
|0,78
|0,77
|1,30
|Sabancı Holding
|8,78
|8,67
|1,27
|Tekfen Holding
|24,50
|24,20
|1,24
|İttifak Holding
|3,30
|3,26
|1,23
|Şişe Cam
|5,80
|5,73
|1,22
|Kardemir (D)
|2,56
|2,53
|1,19
|Petkim
|5,84
|5,78
|1,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:30 Kaynak: AA
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