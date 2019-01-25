Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 7,52 7,24 3,87 Mavi Giyim 38,72 37,34 3,70 Parsan 10,59 10,23 3,52 Tofaş Oto. Fab. 19,87 19,25 3,22 Koza Altın 57,50 55,80 3,05 İpek Doğal Enerji 5,86 5,72 2,45 Hürriyet Gzt. 0,98 0,96 2,08 Aksa 8,31 8,15 1,96 Soda Sanayii 7,35 7,21 1,94 Ülker Bisküvi 18,01 17,68 1,87 ICBC Turkey Bank 6,17 6,07 1,65 Turkcell 14,69 14,48 1,45 Çelebi 58,90 58,10 1,38 Metro Holding 0,78 0,77 1,30 Sabancı Holding 8,78 8,67 1,27 Tekfen Holding 24,50 24,20 1,24 İttifak Holding 3,30 3,26 1,23 Şişe Cam 5,80 5,73 1,22 Kardemir (D) 2,56 2,53 1,19 Petkim 5,84 5,78 1,04

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)